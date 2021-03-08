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زيزو: الزمالك صاحب الفضل فيما وصلت له.. و"عمري ما قصرت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، أن فريق القلعة البيضاء صاحب الفضل عليه لما وصل له، مشيراً إلى أنه لم يتمرد.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "معرفش ايه المصلحة، ومش عارف ليه تتكلم في إشاعات في وقت زي دا، بس العيب مش عليك، العيب على الناس اللي مصدقاك وماشية وراك".

وأضاف: "من الأخر؟ نادي الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، أنا اتربيت على الأصول وعمري ما عضيت ايد كانت هي صاحبة الفضل عليا".

وأكمل لاعب الزمالك: "راسمين سيناريو ميدخلش في دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينوا".

واختتم زيزو: "عمري ما قصرت ولا عمري هقصر وعمري ما تمارضت عشان غرض معين، بل اتحامل على إصابات عشان أبقى موجود! شكرا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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