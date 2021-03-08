محمود الخطيب يهنئ لابورتا على عودته لرئاسة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نظيره خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، على فوزه بانتخابات النادي الكتالوني.

وفاز خوان لابورتا بانتخابات نادي برشلونة، بعدما تفوق على الثنائي فيكتور فونت وتوني فريكسا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي باللغة الإنجليزي، رسالة تهنئة من محمود الخطيب لنظيره خوان لابورتا بعد فوزه بالانتخابات.

وقال الخطيب لرئيس برشلونة الجديد: "هنيئاً لك على عودتك لرئاسة نادي برشلونة، وعلى الحب والثقة التي تتلقاها من كل شخص ينتمي لهذا النادي العظيم".

وأضاف: "نحن هنا في الأهلي نتمنى لك الأفضل والنجاح في المستقبل".

وسبق لخوان لابورتا أن قاد برشلونة من مقعد الرئاسة في الفترة من يونيو 2003 وحتى نفس الشهر من عام 2010، قبل أن يترك المنصب لصالح ألكسندر روسيل ومن ثم جوزيب ماريا بارتوميو.