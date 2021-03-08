مدرب المريخ السابق: مباراة الأهلي "أرهقتني".. وأرشحه للتأهل بسبب "عقلية لاعبيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال نصر الدين النابي مدرب المريخ السوداني السابق، إن مباراته أمام الأهلي "أرهقته" مضيفًا أنه يرشح الفريق الأحمر رفقة سيمبا التنزاني للتأهل من دور المجموعات.

وقاد النابي فريق المريخ في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام الأهلي وخسر بثلاثية دون رد، ثم خسر بنتيجة 4-1 أمام فيتا كلوب بالجولة الثانية قبل التعادل سلبيا أمام سيمبا لتتم إقالته من منصبه.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال النابي: "المريخ لم يكن جاهزا لخوض دور المجموعات، فوجئت بمستوى الفريق المهزوز في الدوري المحلي والأدوار التمهيدية لأفريقيا".

واضاف: "كنت شجاعا وقبلت تدريب الفريق في ظل الظروف التي يعاني منها، قبل مباراة سيمبا كان لدينا 14 لاعبا غائب عن المباراة".

وتابع: "لا أعرف سبب إقالتي، فوجئت بالإداري خلال مباراة سيمبا يطلب مني الرد على رئيس النادي عبر الهاتف، فقمت بإلقاء التليفون على الأرض لأنني لا أتلقى تعليمات من أحد، ربما كان هذا سبب الإقالة".

وواصل: "بالنسبة لوضع المجموعة الحالي، الأهلي ليس بحاجة لشهادة مني، أكثر مباراة أرهقتني بالمجموعات هي مواجهة الأهلي وأرشحه للتأهل من دور المجموعات رفقة سيمبا التنزاني ليس تعاطفا مع الفريق الأحمر ولكن لعقلية لاعبيه".

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم المركز الثاني مع فيتا كلوب بجدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني الجدول برصيد 7 نقاط ويتذيل المريخ السوداني الترتيب بنقطة واحدة.