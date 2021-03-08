الزمالك: هناك حالة طوارئ بالنادي.. ولا تعليق حول رحيل باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك، أن القلق عند جماهير الفريق طبيعي، مشيراً إلى أن كل السيناريوهات مطروحة وأنه لم تتم معاقبة بنشرقي.

وتعقد اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز اجتماعاً، من أجل مناقشة أحوال الفريق بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعانى الزمالك من نتائج سلبية على المستوى المحلي والإفريقي بعدما مرت 3 جولات في دوري الأبطال ولم يحقق الفريق أي انتصار وبات في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته.

وقال عصام سالم في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "قلق جماهير الزمالك مشروع ولكن لا نريد المبالغة، واللاعبين المميزين هم من يجلبون البطولات، ولدينا أفضل لاعبين في مصر".

وأضاف: "هناك حالة طواريء عند مسؤولين النادي وذلك بعد انطلاق صافرة النهاية بمباراة الترجي التونسي، والفريق يؤدي ولكن لا يوجد نتيجة، وهناك اجتماعات متواصلة، واللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك تحاول الوصول لحل لإرضاء الجماهير، وسندخل على مرحلة خطيرة بمواجهة سيراميكا ثم الترجي".

وبسؤاله عن إمكانية تحديد مصير جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بناءً على نتائج الفريق خلال مباراتي سيراميكا والترجي، رد المتحدث الرسمي للزمالك: "لا تعليق حول قرار بقاء أو رحيل باتشيكو".

وأكمل: "جميع الملفات والسيناريوهات مفتوحة ومطروحة لدى إدارة الزمالك في الاجتماعات المنعقدة وذلك لإرضاء الجماهير".

وعن مسألة تجديد تعاقد فرجاني ساسي، قال سالم: "نحاول تقريب وجهات النظر بشأن قضية تجديد ساسي، ولديه رغبة كبيرة في البقاء، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من هذا الملف".

وشدد عصام سالم أن الحديث حول تغريم بنشرقي لخروجه غاضبا في المباراة ليس صحيحا، وهو أكد على علاقته الطيبة بالمدرب باتشيكو.

وتابع: "أي نادي يتمنى وجود هذا الثلاثي (أبو جبل وعواد وجنش) المميز في حراسة المرمى، والكل اقتنع أن الأمر فني، وكل مدرب له رؤيته في تحديد الحارس".

واختتم عصام سالم تصريحاته قائلاً: "قد يتم الإعلان عن قرارات اجتماع إدارة الزمالك اليوم، للوصول لأفضل صيغة ممكنة".