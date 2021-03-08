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تقارير: صلاح أبلغ ليفربول بقرار الرحيل عن النادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي اتخذ قرار الرحيل عن الريدز خلال الصيف المقبل، مضيفة أن وجهته قد تكون إلى إسبانيا.

وارتبط صلاح باحتمالية الرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعد التصريحات التي أدلى بها مسبقا لصحيفة "آس" الإسبانية والتي ألمح خلالها إلى رغبته باللعب لأحد قطبي إسبانيا ( أو ).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي اكسبريس" فإن الوضع السئ الذي يعيشه ليفربول هذا الموسم على المستوى المحلي ينذر بسوق انتقالات مفاجئ وقوي خلال الصيف.

وأضافت الصحيفة نقلا عن موقع "Todofichajes" الإسباني، أن صلاح أبلغ إدارة ليفربول أنه يريد الرحيل عن آنفيلد خلال الصيف المقبل ولديه بالفعل وجهة سينضم إليها.

وتكهن الموقع الإسباني أنه من المرجح أنه ينتقل اللاعب المصري إلى إسبانيا وسط رغبته في اللعب لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، مضيفا أن ريال مدريد قد يكون الوجهة الأقرب في ظل سعي الميرنجي عن لاعب هداف مميز.

وأشارت "ديلي اكسبريس" إلى أن النادييان الإسبانييان قد يواجهان صعوبة في توفير الأموال اللازمة لضم البالغ من العمر 28 عاما بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة .

ويعاني ليفربول من تراجع نتائجه في بريميرليج هذا الموسم، فحامل لقب تراجع إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بعدما تجمد رصيده عند النقطة 43.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي بريميرليج بصيد 17 هدفا يليه هاري كين لاعب توتنهام وبرونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد بفارق هدف وحيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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