شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتراجع في التصنيف العالمي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد اعتذارها عن المشاركة في دبى للتنس، تراجعت البطلة المصرية ميار شريف مركزين بالتصنيف العالمي الذي أعلنه الاتحاد الدولى للتنس لتحتل المركز الـ 116 بعدما احتلت في وقت سابق المركز الـ 114، عقب إنجازها في بطولة أستراليا المفتوحة رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان في الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة.

وجاء تراجع ميار شريف بالتصنيف بعد خروجها من بطولتين متتاليتين من الدور الأول، حيث خرجت من بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد خسارتها من اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة 6- 0 و6- 3، قبل أن تودع بطولة جوادلاخارا من الدور الأول أيضًا، بعد خسارتها أمام المكسيكية جويلانا اولموس بمجموعتين نظيفتين أيضاً، بنتيجة 6- 3 و6- 4.