شكرا لقرائتكم خبر عن رفض شعبي ياباني لإقامة الأولمبياد بحضور جماهير أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة يوميوري المحلية أن معظم اليابانيين يرفضون حضور الجماهير الأجنبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، المقرر إقامتها في عاصمة بلادهم، الصيف المقبل، خوفا من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

ومن المقرر أن يتخذ المنظمون قرارًا بشأن حضور الجمهور بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة 77% من المشاركين يرفضون السماح للجمهور الأجنبي بالحضور مقابل 18% فقط أيدوا السماح بحضور المشجعين الأجانب.

وقال المنظمون أيضا إنهم سيحددون سقفا للحضور الجماهيري بصفة عامة في أبريل المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نسبة 48% من المشاركين يعارضون الحضور الجماهيري بصفة عامة في الدورة، بينما وافق 45% على السماح بحضور الجمهور.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020 لكنها تأجلت إلى العام الحالي في ظل استمرار تفشي العدوى بالفيروس حول العالم.

ومن المقرر أن تقام الدورة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.