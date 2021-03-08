شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي ومران مفتوح لبيراميدز استعدادًا لمواجهة نكانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن مباراة فريق الكرة أمام نكانا الزامبي، في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل نكانا الزامبي ضيفا على بيراميدز، في السادسة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في بداية مشوار دور المجموعات بالبطولة، التي حل بيراميدز وصيفا لنسختها الماضية.

وسيشهد يوم غد الثلاثاء مجموعة من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمباراة على النحو التالي:

* الساعة الواحدة والنصف ظهرا.. الاجتماع الفني للمباراة بحضور طاقم الحكام والمراقبين ومندوبي الفريقين بأحد فنادق التجمع الخامس.

* الساعة الخامسة والنصف مساء.. مؤتمر صحفي للمدير الفني لنكانا وكابتن الفريق بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

* الساعة السادسة مساء.. التدريب الأخير لفريق نادي نكانا الزامبي باستاد الدفاع الجوي الرئيسي.. مفتوح لمدة ١٥ دقيقة أمام المصورين والقنوات الفضائية.

* الساعة السادسة والنصف مساء.. مؤتمر صحفي للمدير الفني الأرجنتيني أروابارينا، مدرب نادي بيراميدز، وأحد لاعبي فريق الكرة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

* الساعة السابعة مساء.. التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز.. مفتوح ١٥ دقيقة أمام المصورين والقنوات الفضائية.