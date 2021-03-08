شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سموحة في دوري كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأثنين، ضمن منافسات بطولة دوري كرة السلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءًا، على صالة نادي سموحة بالإسكندرية.

ويدخل رجال سلة الأهلي مباراة اليوم بعد تحقيق ريمونتادا رائعة على حساب فريق الزمالك لكرة السلة، إذ انتهت المباراة بنتيجة (106-112) لصالح النادي الأهلي في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري لكرة السلة، بينما يتصدر نادي الجزيرة ترتيب الجدول، ويأتي الزمالك في المركز الثاني، والاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.