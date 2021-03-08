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الأهلي يواجه سموحة في دوري كرة السلة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأثنين، ضمن منافسات بطولة دوري كرة السلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءًا، على صالة نادي سموحة بالإسكندرية.

ويدخل رجال سلة الأهلي مباراة اليوم بعد تحقيق ريمونتادا رائعة على حساب فريق الزمالك لكرة السلة، إذ انتهت المباراة بنتيجة (106-112) لصالح النادي الأهلي في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري لكرة السلة، بينما يتصدر نادي الجزيرة ترتيب الجدول، ويأتي الزمالك في المركز الثاني، والاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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