رجال طائرة الأهلي يلتقي الطيران في الدوري اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يلتقي الطيران في الدوري اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، مع فريق الطيران، في إطار منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة لـ«رجال طائرة الأهلي» الذي يسعى لتحقيق الفوز.
وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي»، على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب من خلال التدريبات الأخيرة، لتقديم عرض قوي في المباراة.
وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد حقق الفوز على الداخلية في الجولة الماضية من منافسات البطولة.