شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يلتقي الطيران في الدوري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، مع فريق الطيران، في إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة لـ«رجال طائرة الأهلي» الذي يسعى لتحقيق الفوز.

وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي»، على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب من خلال التدريبات الأخيرة، لتقديم عرض قوي في المباراة.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد حقق الفوز على الداخلية في الجولة الماضية من منافسات البطولة.