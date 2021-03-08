شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حواره مع حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب عن ضربة الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ عن تفاصيل حواره مع الحكم المغربي رضوان جيد عن ضربة الجزاء المثيرة للجدل عقب نهاية مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وكان رضوان جيد قد احتسب ركلة جزاء لصالح فيتا كلوب ضد عمرو السولية في لعبة اتضح في إعادتها عدم لمس السولية نهائيًا للاعب فيتا كلوب، بل ووجوده على بعد مسافة واضحة منه.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اعتذار الحكم للاعبي الأهلي عقب المباراة على احتساب ركلة الجزاء، فيما كشف سيد عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين رضوان جيد حول ركلة الجزاء.

وقال سيد عبدالحفيظ إن الحكم أخبره بأنه رأى احتكاكا في اللعبة لذا قام باحتساب ركلة الجزاء، ورد مدير الكرة: «قلتله لا أنت ماشفتش ماتقليش شفت لأن كان فيه حوالي 40 سنتيمترا بين اللاعبين، لكن أنت حسبتها بالإحساس ومينفعش أحسب حاجة بالإحساس في مكان زي ده». ولفت عبدالحفيظ إلى أن الحكم اعترف في النهاية بأنه قد يكون أخطأ في احتسابه للعبة.