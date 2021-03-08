شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحسم مصير علي معلول خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة بيتسو موسمياني نتيجة الأشعة الجديدة المقرر أن يجريها الظهير الأيسر على معلولْ على العضلة الخلفية، اليوم الاثنين، من أجل حسم موقفه من العودة للتدريبات الجماعية، وفي ضوء نتيجتها يحسم أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، موقف اللاعب من العودة للمباريات.

ويسير برنامج على معلول التأهيلي بشكل جيد، إلا أن الشد الذي يعاني منه في العضلة الخلفية لم يلتئم بعد، ومن الصعب الدفع به في المباريات قبل جاهزيته بنسبة 100%.

ووفقًا لحالة التونسي الحالية يبدو لحاقه بلقاء الإسماعيلي المقبل صعبًا، لكن الجهاز الطبي سيحسم موقفه بشكل نهائي عقب ظهور نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي، الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الدوري الممتاز.