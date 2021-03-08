شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى فى صورة عائلة من الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته حبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر شريف كرامى حارس مرمى فريق نادى بيراميدز صورة عائلية عبر صفحته الشخصية على إنستجرام من الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته حبيبة زوجة رمضان صبحى زميله بالفريق السماوى.

وظهرت رنا زوجة شريف إكرامى فى الصورة العائلية، حيث حرص رمضان صبحى على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته وسط العائلة والأصدقاء .



شريف إكرامى

من ناحية أخرى، كشف مصدر بمنتخب مصر أن شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، لن ينضم لقائمة المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، لافتا إلى أن الجهاز الفنى لا يرغب فى وجود أزمات بسبب هذا المركز، خاصة أنه من الصعب أن يجلس إكرامى على دكة البدلاء حال استدعائه، لذا فضل الجهاز الفنى استدعاء نفس الأسماء بجانب الاستعانة بعمر رضوان من المنتخب الأولمبى.

لعب شريف إكرامى مدار مسيرته لأربعة أندية، حيث بدأ مسيرته مع النادي الأهلي بعد التصعيد من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يخوض تجربة احترافية في فريق فاينورد، ثم عاد مجدداً إلى الدوري المصري من بوابة نادي الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء من جديد ليسيطر على مركز حراسة المرمى، وخلال الموسم الماضي أعلن إكرامي عن رغبته في الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم باحثاً عن فرصة للمشاركة بعد تجميده على دكة بدلاء الأهلي، لينضم إلى فريق بيراميدز في بداية الموسم الجاري، ونستعرض بالأرقام أبرز ما قدمه شريف إكرامي سواء مع بيراميدز أو غيره من الأندية في وقت سابق.

قفز رمضان صبحى لوصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات = السبت، بعدما ضرب فريق بيراميدز عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزًا مهمًا على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكما ارتقى صبحي لوصافة الهدافين برصيد 6 أهداف ارتقى بيراميدز للمركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذى يشارك في دوري أبطال أفريقيا.