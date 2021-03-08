شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نوقع عقوبات على بن شرقى واللاعب اعتذر بعد واقعة مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، حقيقة توقيع عقوبات على أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، والذى انفعل بعد خروجه من مباراة الزمالك والترجى فى دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها الزمالك بثلاثية مقابل هدف، بعد استبداله خلال مجريات اللقاء.

وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، لم نوقع عقوبة على أشرف بين شرقي، واللاعب كان حريصاً على التأكيد على حسن علاقته بباتشيكو واحترامه لرغبته، وأن الأمر كان نرفزة ملعب.

وأضاف سالم، قلق جماهير الزمالك مشروع مائة بالمائة، لدينا مجموعة من أفضل اللاعبين، ولكن لا نريد أن نبالغ فى القلق، طول عمرنا لدينا أفضل لاعبين فى مصر ولكننا نريد بطولات، الأجواء العامة تشهد حالة طوارئ حالياً وهناك حالة اجتماع متواصل منذ إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الترجى لأن النتيجة كانت صادمة، مشيرا إلى أنه فى مباراة وادى دجلة والمولودية والترجى نقدم أداء جيدا ولا نخرج بالنتيجة المطلوبة، وبالأمس فور عودة البعثة اجتمعت اللجنة والاجتماعات لا تتوقف لإرضاء طموحات الجماهير، وهناك تعتيم كامل على الموقف حتى الآن.

واختتم المتحدث الرسمى للزمالك قائلا، "الزمالك مقدم على أخطر 6 أيام هذا الموسم، مواجهة سيراميكا الحصان الأسود، وبعدها مباراة الترجى، وهذه الأيام تحدد ملامح إما استكمال المشوار أو تغسل يديك من البطولتين".

وطالبت إدارة النادى من فريق الكرة العمل على فتح صفحة جديدة فى أسرع وقت، وطى صفحة الخسارة من الترجى، والتركيز فى المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستكون أول نقطة فى استعادة لاعبى الزمالك الثقة فى أنفسهم والنهوض سريعًا لمواصلة المنافسة فى بطولة أفريقيا التى مازال الأمل بها لم ينتهى.

فى الوقت نفسه يعمل الجهاز الفنى بقيادة باتشيكو على معالجة الأخطاء الفنية التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الترجى فى تونس، وأدت للخسارة بنتيحة 3 / 1 حيث يرغب الجهاز الفنى فى معالجة تلك الأخطاء خاصة الأخطاء الدفاعية مع معالجة الأخطاء الهجومية من أجل ترجمة الفرص المهدرة، قبل لقاء الترجى فى القاهرة والمقرر له يوم 16 من الشهر الجارى.