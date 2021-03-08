شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبيب المقاصة يحدد موقف مودي ومتعب وفوافي من مباراة بيرميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لفريق المقاصة التقرير الخاص من طبيب الفريق بشأن حالة الثلاثي أحمد مودي وأحمد السيد "متعب" وباولن فوافي لمعرفة موقفهم من اللحاق بمباراة فريقهم ضد بيراميدز، والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد شكواهم من الإصابات.

ويعاني مودي من شد في عضلة السمانة بينما أجرى متعب عملية في أنفه، ويشكو فوافي من آلام في الظهر.

وكشف أحمد مودي لاعب المقاصة حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.

قال مودي أنه يعاني من شد خفيف في السمانة والطبيب فضل استبداله متمنيا أن تكون الإصابة بسيطة ويلحق بمباراة بيراميدز القادمة، والإصابة قد تحتاج يومين لتحديد موقفه من المشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وتعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.