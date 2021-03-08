شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تخفيف عقوبة كهربا: المنظومة أهم من اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد تراجع في القرار الذي اتخذه الجهاز الفني ضد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، بإيقاف اللاعب لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنية لعدم الانضباط، وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: من الأمور التي تميزنا دائماً أننا نتعامل على قدر الحدث وبعد ذلك نغلقه، هناك قرار تم اتخاذه وبمجرد انتهائه فكهربا هو لاعب من الفريق.

أضاف مدير الكرة بالأهلي: لا نريد أن يكون هناك رجوع في القرار خلال يوم أو يومين من صدوره، وبمجرد ما تنتهي تبعيات هذا القرار فكهربا لاعب من الفريق ولا أعتقد أن هناك رجوع في قرار عقوبة كهربا، وقبل أن نتخذ القرار ندرسه بشكل جيد ولكن يهمنا المنظومة ككل مهما كان حبنا للاعب.

وقال مصدر بالنادى الأهلى، إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالإيقاف وتغريمه ماليا.

ويغيب كهربا عن الأهلى في 4 مباريات، وهى فيتا كلوب الكونغولى ذهابا وإيابا يومى ، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى 10 مارس في الدوري، وأخيرا أمام المريخ السودانى في السودان 2 أبريل المقبل.

في 22 فبراير 2020: إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات، ثم تخفيفها لـ10 مباريات من جانب لجنة الاستئناف.

وفي 2 سبتمبر 2020: غرامة مليون جنيه بعد خناقة مع محمد الشناوي قائد النادى الأهلى.

بينما في 9 فبراير 2021: الفيفا يحرمه ومعه الشحات من استكمال مونديال الأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ.

كهربا لم يشارك مع الأهلي حتى الآن سوى في 38 مباراة فقط خلال عام كامل سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع 5 أخرين لزملائه بالفريق.