شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلى جاهز لمواجهة الإسماعيلى على أي ملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لمواجهة الإسماعيلي في أي مكان، سواء كان في برج العرب بالإسكندرية أو في الإسماعيلية على ملعب الدراويش، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري الممتاز، والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية، الأهلي ليس طرفاً في أزمة ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي، وليس لدينا أي أزمة في أي وقت من الأوقات للعب في الاسماعيلية أو في أي مكان، لا أختار الملعب هذا ليس قراري والعلاقة بيننا وبين الإسماعيلي أكثر من رائعة.

وأكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن قرار اتحاد الكرة بتغريم كل لاعب لم يخضع للمسحة الطبية قبل كل مباراة مبلغ قيمته 10 ألف جنيه يعتبر تهديد لا يليق بالعلاقة بين الجبلاية والأندية التابعة لها.

وقال وحيد: «اتحاد الكرة لم يرد بالإيجاب أو السلب بنقل مباراة الأهلي ولم يتم الرد علينا في ملعب المباراة ورغبتنا».

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن الإدارة طلبت مواجهة الأهلي بملعب المكس وفي النهاية كان الرد بملعب برج العرب، موضحًا أن الأزمة ليست مع الأهلي وليس طرفًا فيها إنما الأمر يخص الطريقة التي تدار بها المسابقات.