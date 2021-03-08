شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يواجه إيفرتون وأتلانتا ضد إنتر ميلان .. مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الإثنين، عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري الإيطالي وبطولة كأس مصر لكرة القدم.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

يواجه تشيلسي نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس برميوم 1 و2، في تمام الثامنة مساءً.

وفي تمام العاشرة مساءً، يستضيف وست هام يونايتد نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات نفس الجولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاع اللقاء عبر قناة بين سبورتس بريميوم 1 و2.

ويحل أتلانتا ضيفا على إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإيطالي في تمام التاسعة و45 دقيقة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس بريميوم3.

ويلعب فريق بتروجت مع كوكاكولا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ويذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس1.