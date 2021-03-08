شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ على ما أثير عن إمكانية تخفيض عقوبة لاعب الفريق محمود كهربا، والذي يواجه حاليًا عقوبة تأديبية داخل النادي بالإيقاف شهرًا عن المباريات والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الاثنين، أن عقوبة كهربا لن تتغير أو يتم تخفيضها، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى أنها اتخذت بعد دراسة وليس بشكل عشوائي.

وأضاف، تعليقًا على إمكانية تدخله أو اللاعبين الكبار، لإقناع المدير الفني بيتسو موسيماني بتخفيض العقوبة، أن حب لاعب لا يعني الإخلال بالمنظومة، إذ يجب اتخاذ القرارت لصالح الفريق.

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كهربا سيعود بشكل طبيعي إلى الفريق بمجرد انتهاء عقوبته، فيما ستبقى مشاركته في المباريات من عدمها في يد الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني.