نقطـة تُرضـي المتصـدر وتُحبـط الخامـس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حصد الجزيرة متصدر دوري الخليج العربي نقطة لم تكن في متناوله حتى الدقيقة 92، وخرج بتعادل 1-1، لكن في الوقت نفسه سمح لمطارديه بالاقتراب منه، حيث قلص بني ياس الفارق معه إلى نقطتين فقط.

من جهته، لم يتمسك شباب الأهلي الخامس، بفرصة الفوز والاقتراب من الصدارة، ليبقى الفارق بينه وبين الجزيرة صاحب المركز الأول 8 نقاط.

ويدين «فخر أبوظبي» بالفضل في التعادل القاتل إلى مدافعه الصربي ميلوس كوسانوفيك الذي سدد ركلة حرة خدعت حائط الصد والحارس ماجد ناصر، كما أنه استفاد من براعته في تنفيذ الضربات الثابتة لتسجيل هدف التعادل بعد انقضاء الوقت الرسمي بدقيقتين، بعد كان الفريق الضيف أقرب إلى الخروج بأغلى ثلاث نقاط، بعد الهدف الذي أحرزه البرازيلي «السوبر» كارلوس إدواردو في الدقيقة 60.

وبات المدافع ميلوس الذي سجل هدفه السابع في مسيرته مع الجزيرة بمثابة الهداف المنقذ الذي يحتاج إليه فريقه كلما غابت عنه الحلول، بعد ما سجل رابع أهدافه في المنافسة وخامسها في الموسم، وبعدما سجل في كأس الخليج العربي، وكانت كلها بنفس الطريقة من خارج المنطقة.

وقال ميلوس الذي لعب مباراة رائعة في الدفاع: «أعتقد أن النقطة كانت جيدة للجزيرة، صحيح أننا لم نتمكن من الفوز، ولكن فريقنا أثبت قدرته على العودة واللعب بروح قتالية حتى النهاية، كما حدث أمام بني ياس».

من جانبه اعتبر قائد الجزيرة في المباراة علي مبخوت، أن ظروف مواجهة القمة هي سبب التعادل وليس بعذر الغيابات التي طالت الحارس علي خصيف وخلفان وعبدالله رمضان، وقال: «لقد كنا نطمح إلى الثلاث نقاط، ولكن التعادل أفضل من الخسارة ونتيجة «زينة» أمام شباب الأهلي الفريق الممتاز الذي قدم مباراة كبيرة».

ورأى ماجد حسن متوسط ميدان شباب الأهلي الذي حصل على بطاقة حمراء مع قرب نهاية المباراة: «كان من الطبيعي أن نتحفظ دفاعياً أمام المتصدر في بداية المباراة، خاصة أن الجزيرة أفضل فريق يقدم كرة في هذا الموسم، سجلنا عليهم ولكنهم استفادوا من خطأ وسجلوا هدف التعادل الذي لم يكن في صالحنا؛ لأننا مازلنا بعيداً من المنافسة».