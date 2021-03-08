شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بحلول الخروج السريع من "مطب" خسارة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجميع في نادى الزمالك سواء اللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، أو الجهاز الفني تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على الخروج سريعًا من "مطب" الهزيمة الأخيرة من الترجى الرياضى التونسى في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى على ستاد رادس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة أبناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1، ليتأزم موقف الفارس الأبيض ويتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط، وتونجيث السنغالى في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وطالبت إدارة النادى من فريق الكرة العمل على فتح صفحة جديدة في أسرع وقت، وطى صفحة الخسارة من الترجى، والتركيز في المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستكون أول نقطة في استعادة لاعبى الزمالك الثقة في أنفسهم والنهوض سريعًا لمواصلة المنافسة في بطولة أفريقيا التي مازال الأمل بها لم ينتهى.

في الوقت نفسه يعمل الجهاز الفني بقيادة باتشيكو على معالجة الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الترجى في تونس، وأدت للخسارة بنتيحة 3 / 1 حيث يرغب الجهاز الفني في معالجة تلك الأخطاء خاصة الأخطاء الدفاعية مع معالجة الأخطاء الهجومية من أجل ترجمة الفرص المهدرة، قبل لقاء الترجى في القاهرة والمقرر له يوم 16 من الشهر الجارى.

كما عزم لاعبى الزمالك على تحقيق الفوز على الترجى التونسى في مصر، ورد الاعتبار وإحياء أمل التأهل إلى دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتمسك اللاعبون بالعمل الجماعى في الفترة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم للتمسك بأمل الصعود واستعادة هيبة الفارس الأبيض الأفريقية، في الوقت ذاته، هناك محاولات لتدخل بعض نجوم الزمالك الكبار لبث روح جديدة في نفوس اللاعبين والشد من أزرهم للنهوض سريعًا بعد الخسارة من الترجى.