شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يزف بشرى للأهلاوية بخصوص معلول ويعلن تجدد رشح الركبة لنيدفيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشرى سعيدة لجماهير النادي الأهلي بخصوص علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بايرن ميونخ بمونديال الأندية، ليغيب عن القلعة الحمراء بعد العودة من البطولة وحتى الآن.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: علي معلول قطع شوطاً كبيراً في تعافيه من الإصابة وسيكون موجود بنسبة 95 % في مباراة فيتا كلوب، وخلال يومين أو ثلاثة سيتواجد معنا، ووليد سليمان أعتقد بعد مباراة فيتا كلوب سيدخل في التدريبات الجماعية نتحدث عن 10 أيام، ومحمود وحيد خلال شهرين يعود للفريق وصلاح محسن دخل التدريبات الجماعية.
وأضاف عبد الحفيظ: كريم نيدفيد كان يسير بخطوات جيدة جداً وكان سيكون معنا في بداية شهر مارس ولكن حدث رشح في الركبة مرة أخرى وهذا ما أخره وأتمنى عودته هو واحد من اللاعبين الذين افتقدناهم وموقف الأهلي معه ومع لاعبين مثله يحترم.
واصل: محمود متولي دخل خلاص في التدريبات الجماعية ومحمد محمود خلال 10 أيام سيدخل في التدريبات.
ويرغب المدير الفني في علاج هذه الأزمة التى باتت تمثل "كابوس" بالنسبة له بعدما حرمت الفريق من الفوز في عدة مباريات الفترة الماضية محلياً وأفريقي