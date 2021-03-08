شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يزف بشرى للأهلاوية بخصوص معلول ويعلن تجدد رشح الركبة لنيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشرى سعيدة لجماهير النادي الأهلي بخصوص علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بايرن ميونخ بمونديال الأندية، ليغيب عن القلعة الحمراء بعد العودة من البطولة وحتى الآن.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: علي معلول قطع شوطاً كبيراً في تعافيه من الإصابة وسيكون موجود بنسبة 95 % في مباراة فيتا كلوب، وخلال يومين أو ثلاثة سيتواجد معنا، ووليد سليمان أعتقد بعد مباراة فيتا كلوب سيدخل في التدريبات الجماعية نتحدث عن 10 أيام، ومحمود وحيد خلال شهرين يعود للفريق وصلاح محسن دخل التدريبات الجماعية.

وأضاف عبد الحفيظ: كريم نيدفيد كان يسير بخطوات جيدة جداً وكان سيكون معنا في بداية شهر مارس ولكن حدث رشح في الركبة مرة أخرى وهذا ما أخره وأتمنى عودته هو واحد من اللاعبين الذين افتقدناهم وموقف الأهلي معه ومع لاعبين مثله يحترم.

واصل: محمود متولي دخل خلاص في التدريبات الجماعية ومحمد محمود خلال 10 أيام سيدخل في التدريبات.

وانتقدت الجماهير الأداء الذي ظهر به لاعبو الفريق والفرص المُهدرة من معظم اللاعبين خاصة الكونغولي والتر بواليا وحسين الشحات وبدر بانون وأفشة، ويخشى الجميع في الأهلي من تأثير هذا التعادل على موقف الفريق في بطولة أفريقيا خاصة أن الأهلي سيلعب في الجولتين المقبليتن خارج أرضه أمام فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري بالكونغو ثم يلعب مع المريخ في أبريل المقبل بالسودان.

وبإعتبارها واحدة من أكثر المباريات التى شهدت هذا الكم الكبير من الفرص الضائعة، قرر بيتسو موسيماني المدير الفني عقد جلسة خاصة مع لاعبي لفريق وخاصة لاعبي الشق الهجومي ويأتي في مقدمتهم بواليا ومروان محسن ومحمد شريف وأفشة والشحات وأجاي وطاهر محمد طاهر.

ويرغب المدير الفني في علاج هذه الأزمة التى باتت تمثل "كابوس" بالنسبة له بعدما حرمت الفريق من الفوز في عدة مباريات الفترة الماضية محلياً وأفريقي