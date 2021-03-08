ميار شريف تتراجع مركزين بالتصنيف العالمي للتنس وتحتل المركز الـ 116

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القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الدولي للتنس، عن التصنيف الجديد للاعبات خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت البطلة المصرية ميار شريف مركزين بالتصنيف العالمي لتحتل المركز الـ 116 بعدما احتلت في وقت سابق المركز الـ 114، بعد إنجازها في بطولة أستراليا المفتوحة رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة.

وجاء تراجع ميار شريف بالتصنيف بعد خروجها من بطولتين متتاليتين من الدور الأول، حيث خرجت من بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد خسارتها من اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة 6 - 0 و 6 - 3، قبل أن تودع بطولة جوادلاخارا من الدور الأول أيضاً، بعد خسارتها أمام المكسيكية جويلانا اولموس بمجموعتين نظيفتين أيضاً، بنتيجة 6 - 3 و 6 - 4.



ميار شريف

وكشفت ميار شريف بطلة مصر فى التنس عن نصيحة فرارى الفراعنة وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، لها، وقالت ميار شريف : "محمد صلاح شخص متواضع جداً، وبمجرد أن أسأله على أمر يمنحنى ما أريد، ولا يمكننى أن أصف قدر استفادتى منه، هو يعمل كثيراً على فكره وقالى قبل ما أنام أفكر كثيراً على التدريب، ينصحنى دائماً على تطوير المينتاليتي".

وأضافت ميار، "أثق كثيراً فى مدربى وفريقى، لدى فريق عمل عظيم، لا أتابع الكرة المصرية كثيراً، أتابع فقط فى المباريات عندما يلعب الأهلى أو المنتخب، ولم أتمكن من متابعة الأهلى ومنتخب اليد بسبب مبارياتى واختلاف التوقيت.

وأشار بطلة التنس إلى أن إنجاز الأهلى هو أمر عظيم، أنا أهلاوية جداً، وفخورة جداً به، وإنجاز منتخب اليد كنت سعيدة به أيضاً، خاصة لأنهم لا يحظون بنفس الاهتمام لكرة القدم وفخورة بهم جداً".

وتابعت ميار شريف، الكثير من لاعبات التنس الآن تحاول الخروج للعب البطولات الدولية، وتأثروا بى أشعر أننى حققت شئ مهم للعبة وأنا متأكدة أنهم لو فكروا أنهم يقدروا سيكون لهم مستقبل كبير.

واختتمت ميار قائلة، "أعد الجميع بأننى سأقدم ما فى وسعى حتى آخر نقطة وسأعمل على نفسى كثيراً، وسأقدم أمور العالم كله يتفرج ويشوف المصريين بيعملوا ايه."