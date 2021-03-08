شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يذاكر سموحة من بوابة الجونة قبل موقعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان على مراجعة المباريات الماضية لفريق سموحة وأخرها لقاء سموحة والجونة والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يستضيفه استاد الإسكندرية.

وحذر علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق من التهاون في لقاء سموحة خاصة بعد الخسارة في أخر مباراتين أمام البنك الأهلي ثم بيراميدز.

وشدد عبد العال، على ضرورة تصحيح المسار خلال المباراة المرتقبة واستعادة طريق الانتصارات والنتائج الإيجابية، في ظل تقارب النقاط بين جميع الأندية بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 15 مباراة، حيث فاز أسوان في 4 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفا آخر.

وعن الخسارة من بيراميدز قال علاء عبد العال: الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا، وبيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف مدرب أسوان، أن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم والدور الثانى من المسابقة سيكون لتجميع النقاط، وأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة فى اللقاء المقبل من الدوري، وسموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا فى الدوري.