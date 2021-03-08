شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس حواره مع رضوان جيد: "قال ممكن أكون غلطت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الحوار الذي دار بينه وبين رضوان جيد حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث كان رضوان جيد قد احتسب ركلة جزاء على الأهلي خلال تلك المباراة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: حزين جداً من الجزء التحكيمي، ورضوان جيد قال لي عقب المباراة "كل ما شاهدته أن هناك احتكاك"، فقلت له أنك لم تراها أنت أخذتها بالإحساس ولا يصح أن تقدر الموقف في منطقة الجزاء بالإحساس وهو قالي ممكن أكون غلطت.

وأضاف: في النهاية النتيجة احتسبت وما أقدر أحاسب عليه هو القادم، وفرص تأهل الأهلي بإيدينا ومرينا بهذه التجارب كثيراً جداً.

وعن مستوى الأهلي في مباراة فيتا كلوب قال عبد الحفيظ: هذه هي كرة القدم وضعنا أنفسنا في وضع صعب، وما يهون الموضوع أن الأمر مازال في أيدينا وكل ما أريد قوله أننا صادفنا سوء حظ كبير وكنا نحتج على 5 دقائق وقت ضائع، ولكن أمامنا 90 حقيقة بالكونغو، ويجب أن ندخل بشخصية الفوز في اللقاء.

واصل: الهدف عندما يكون كبير أي أمر يهون أمامه نتحدث عن بطولة أفريقيا وأي نتيجة غير إيجابية تعني أموراً نحن في غنى عنها، أجواء برد أو حر وأرضية ملعب أو تحكيم، سندخل بشخصية قوية، وأعتقد أن ذلك الأمر واصل للاعبين.

واختتم: اليوم سنحدد موعد السفر وقد نسافر يوم الجمعة أو السبت وهناك جلسة مع موسيماني لتحديد الموعد بالضبط وممكن نسافر بدري للاعتياد على الأجواء.