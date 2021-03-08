شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. باسم مرسي وستانلي يقودان الزمالك لنهائى دوري الأبطال فى ملحمة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي باسم مرسي والنيجيري ستانلي لاعبا الزمالك السابقين، فريقهما إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا موسم 2015 رغم الخسارة في إياب الدور قبل النهائي أمام الوداد المغربي بخماسية مقابل هدفين .

مباراة الذهاب انتهت في القاهرة 4 / 0 لصالح الزمالك، ولكن في مباراة العودة نجح الفريق المغربي في إحراز 5 أهداف عن طريق ويليام جيبور وإسماعيل الحداد وفابريس أونداما فيما سجل هدفي الزمالك باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 81.

هدف ستانلي ضمن تأهل الزمالك في الوقت القاتل للمباراة حيث كان فريق الوداد متقدم بخماسية مقابل هدف، ويقترب من إحراز الهدف السادس القاتل لأحلام الزمالك، إلا أن ستانلي نجح في احراز الهدف في الدقيقة 81 ليتأهل الزمالك للنهائي أمام صن داونز من الباب الضيق.

من ناحية أخرى أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في النادي.

تدريبات حفنى ضمن البرنامج المحدد من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك لتجهيزه للتواجد مع الابيض في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الخميس المقبل.

فيما بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في تجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذي كان يؤديه اللاعب في الفترة الماضية.

ويبحث الجهاز الفني في الوقت الحالي إعادة القوام الأساسي للفريق للمشاركة في المباريات بالكامل وعدم الاعتماد علي عملية التدوير بين اللاعبين التي أدت لهبوط مستوي بعض اللاعبين نتيجة تأثرهم بالتواجد في قائمة البدلاءئ في بعض المباريات.