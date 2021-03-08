شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صلاح محسن أمل موسيماني في استعادة قوة الهجوم الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المدير الفنى الجنوب أفريقى للنادى الأهلى "بيتسو موسيماني" يضع آمالا كبيرة فى خط الهجوم خلال المرحلة المقبلة على اللاعب صلاح محسن فى ظل تذبذب الهجوم فى الفريق الأحمر خلال المرحلة الماضية.

دخل صلاح محسن، مهاجم الأهلي، حسابات الجهاز الفني فى مباراة الإسماعيلي المقبلة فى الدوري المصري المقرر لها الأربعاء المقبل بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

الجهاز الفنى للأهلي بقيادة موسيماني ينوى الدفع بصلاح محسن فى جزء من لقاء الإسماعيلى حتى يكون جاهزا لقيادة هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب بالجولة الرابعة من دور المجموعات، والتى يحتاج المارد الأحمر للفوز بها من أجل الحفاظ على فرصته فى الصعود لدور الـ8.

وغاب صلاح محسن عن مباريات الأهلي الماضية فى الدوري وبطولة أفريقيا بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية.

وخضع صلاح محسن لبرنامج تأهيلي خلال مدار الأيام الماضية وتماثل للشفاء من الإصابة، وبات جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

ويستعد الأهلي اليوم دون راحة لمبارة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء فى الإسكندرية ببطولة الدوري المصري.

وبعد الإسماعيلي يطير الأهلي إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل الاهلي مع فيتا كلوب 2/2 مساء السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا.

ويفضل الجهازان الفني والطبي للأهلي عدم التسرّع فى الدفع بالدولي التونسي علي معلول أمام الاسماعيلي الأربعاء المقبل فى الدوري حتى لا تتفاقم إصابته.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب صلاح محسن فى الصور التالية: