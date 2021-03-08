شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستأنف تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادًا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، تدريباته اليوم الأثنين، بمعسكره المقام بالقاهرة، في إطار استعدادات أبناء الجنوب لمسابقة الدوري العام، بعد الخسارة الأخيرة التى تلقاها من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت الماضي بمنافسات الجولة 15 من عمر الدوري.

وكان أسوان قد خاض مباراة ودية بالأمس أمام فريق حرس الحدود لتجهيز البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة للمشاركة أمام بيراميدز، للإطمئنان على جاهزيتهم للمشاركة في المباريات، ومن المقرر أن يعود اللاعبون الأساسيون للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 15 مباراة، حيث فاز أسوان في 4 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفا آخر.

وعلق علاء عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية على خسارة فريقه من بيراميدز قائلاً: إن الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا، وبيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف مدرب أسوان: إن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم والدور الثانى من المسابقة سيكون لتجميع النقاط، وإنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة فى اللقاء المقبل من الدوري، وسموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا فى الدوري.