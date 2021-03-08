عبدالحفيظ: حكم مباراة فيتا كلوب قال لي نصًا "ممكن أكون غلطت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الحوار الذي دار بينه وبين المغربي رضوان جيد حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

والتقى الأهلي وفيتا كلوب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، بعدما حصل الفريق الكونغولي على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة سجل منها هدف التعادل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد الحفيظ: "لم يكن يومنا أمام فيتا كلوب، وختمت بركلة جزاء لا علاقة لها بركلات الجزاء، في النهاية هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "وضعنا أنفسنا في هذا الموقف، ولكن ما يهون الأمر أن الوضع مازال في أيدينا، أي نتيجة غير إيجابية خلال المباراة المقبلة سنكون في غنى عنها ولن نلوم إلا أنفسنا".

وما دار بينه وبين رضوان جيد حكم المباراة، قال: "الحكم قال لي رأيت احتكاكا فقلت له لا تقول رأيت لأنك إذا رأيت الواقعة لم تكن لتحتسبها، الحكم اعتمد على إحساسه فقط".

وأتم: "رضوان قال لي نصًا (ممكن أكون غلطت)، لكن في النهاية المباراة انتهت والنتيجة حُسمت".

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم المركز الثاني مع فيتا كلوب بجدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني الجدول برصيد 7 نقاط ويتذيل المريخ السوداني الترتيب بنقطة واحدة.