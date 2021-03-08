عبد الحفيظ: لا تغيير في عقوبة كهربا.. ولسنا طرفا في أزمة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا يعتقد أن يكون هناك تعديل على عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، مضيفًا أن علي معلول قد يلحق بمباراة فيتا كلوب بنسبة 95%.

وكان الأهلي قد عاقب محمود كهربا بالإيقاف لمدة شهر والتدريب منفردا بالإضافة إلى تغريمه ماليا بقيمة 200 ألف جنيه.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد الحفيظ: "اتخذنا قرارا تأديبيا بشأن محمود كهربا سيتم تطبيقه، أما المشاركة الفنية بعد نهاية فترة الإيقاف سيقررها المدير الفني بيتسو موسيماني".

وأضاف: "لا أعتقد أن يكون هناك تغييرا بشأن عقوبة اللاعب، القرار ساري وسيعود للتدريبات الجماعية بعد نهاية فترة الإيقاف".

وبسؤاله عن المصابين، قال: "معلول قطع شوطا كبيرا في إصابته، قد يلحق بمباراة فيتا كلوب المقبلة بنسبة 95%".

وتابع: "وليد سليمان أمامه حوالي 10 أيام، لن يتواجد معنا في مباراة فيتا كلوب على أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الدولي نفس الأمر بالنسبة لمحمد محمود".

وواصل: "إصابة محمود وحيد ستحتاج من شهر لاثنين، أما كريم وليد (نيدفيد) فبعدما سار بخطوات ثابتة وكان من المفترض عودته بداية من شهر مارس الجاري، إلا أنه تعرض لرشح خفيف في الركبة".

وعن أزمة ملعب مباراة الإسماعيلي بالدوري والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، قال: "لسنا طرفا في الأزمة، نحترم جماهير الإسماعيلي ولا نمانع اللعب في أي مكان".

وبسؤاله عن موعد السفر إلى الكونغو، قال: "سنتوجه بطائرة خاصة إلى الكونغو، وقد نتوجه في موعد مبكر عما كان مقررا للتعود على أجواء الملعب والطقس، سأعقد جلسة مع موسيماني اليوم الاثنين وبناء عليه سنتخذ القرار النهائي".

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم المركز الثاني مع فيتا كلوب بجدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني الجدول برصيد 7 نقاط ويتذيل المريخ السوداني الترتيب بنقطة واحدة.