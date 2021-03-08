بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تشيلسي وإيفرتون في بريميرليج ومباراة بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات سواء كانت أوروبية أو محلية، فمن المقرر أن يحل إيفرتون ضيفًا على تشيلسي في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سيلتقي بتروجيت مع كوكاكولا في تمام الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس مصر (دور الـ16)

2:30- بتروجيت x كوكاكولا

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).

الدوري الإنجليزي (الجولة 27)

8:00- تشيلسي x إيفرتون

تنقل المباراة عبر قناة (bein sports Premium 1).

10:00- وست هام يونايتد x ليدز يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة (bein sports Premium 1).

10:00- ريال بيتيس x ديبورتيفو ألافيس

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

9:45- إنتر ميلان x أتالانتا (الجولة 26)

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 3).