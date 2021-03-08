ميسي وكومان وتجديد صفوف الفريق.. ملفات شائكة على مكتب خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن فوز خوان لابورتا، الرئيس الأسبق للنادي بين العامين (2003 و2010)، في الانتخابات الرئاسية، والتي جرت يوم أمس الأحد، بنسبة (54.28%) من الأصوات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة أعلن فيها أن خوان لابورتا هو الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي البيانات الرسمية لانتخابات الرئاسة، بعد فرز جميع الأصوات 100%، حيث حصل خوان لابورتا على نسبة (54.28) بالمائة من الأصوات، وتلاه فيكتور فونت في المركز الثاني بنسبة (29.99%)، ومن ثم وتوني فريشا في المركز الثالث بنسبة (8.58%).

وسيتعين على لابورتا إيجاد حلول للعديد من الملفات الشائكة والتي خلخلت استقرار النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية، أبرزها:

ميسي

أعلن قائد الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، عن رغبته في الرحيل عن النادي، الصيف الماضي.

وطلب بارتوميو من النجم الأرجنتيني دفع قيمة شرطه الجزائي البالغة 700 مليون يورو، لذا لم يجد ميسي خيارًا آخر سوى الاستمرار حتى انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وبالتأكيد، فإن رحيل لاعب بحجم ميسي عن برشلونة يعد خسارة كبيرة، لذا سيتعين على لابورتا بذل قصارى جهده لإبقاءه داخل صفوف النادي الكتالوني وتجديد عقد النجم الأرجنتيني.

الرواتب

بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية إسبانية، فإن لاعبو برشلونة يتقاضون رواتب كبيرة، إذ أشارت إلى أن القيمة الإجمالية للرواتب تتجاوز النصف مليار يورو، وهو ما أحدث أزمة اقتصادية للنادي الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وحاولت إدارة بارتوميو، قبل رحيلها، التوصل إلى اتفاق مع لاعب يالفريق على تخفيض الرواتب بنسبة 30%، ولكنهم رفضوا هذه المسألة بسبب طريقة تعامل الإدارة مع ملف تراجع إيرادات النادي وطريقة تعاملها كذلك مع اللاعبين فيما يتعلق بهذه المسألة.

تدعيم الصفوف

وعلى الصعيد الفني، يعاني فريق برشلونة من نقص في العناصر على مستوى الخطين الهجومي والدفاعي.

وسيتعين على لابورتا حسم بعض الصفقات الدفاعية القوية، أبرزها إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بجانب إبرام بعض الصفقات الهجومية، كالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

كومان

وعلى المستوى المحلي يسير برشلونة بشكلٍ مقبول في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، بعدما تمكن من احتلال المركز الثاني، خلف متصدر الدوري الإسباني حالياً أتلتيكو مدريد، ومتفوقاً على الثالث ريال مدريد بفارق نقطتين.

ولكن على المستوى الأوروبي، فإن فرص برشلونة في التأه إلى دور الثمانية قد تكون مستحيلة، بعدما خسر مباراة الذهاب في الكامب نو أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك كومان عقدًا حتى صيف عام 2022، وبالتأكيد ستناقش الإدارة المقبلة هذا الملف وإذا ما كانت ستواصل الاعتماد على كومان أم سيكون هناك خيارًا آخر إذا لم يحقق أي ألقاب نهاية الموسم.