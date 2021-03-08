شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يواجه بتروجت في دور 16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراة كوكاكولا وبتروجت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر على استاد السكة الحديد، بعدما نجحا فى إقصاء فريقين من الدورى الممتاز فى دور الـ32 للبطولة، حيث فاز الفريق البترولى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما استطاع كوكاكولا إقصاء الإنتاج الحربى بالفوز بهدف دون رد.

كان فريق كوكاكولا قد بدأ مشواره في كأس مصر في الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق بهتيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز فى الدور التمهيدي الثالث بالفوز على جمهورية شبين بضربات جزاء بنتيجة 5/4، ثم تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على السكة الحديد بنتيجة 7/6، ثم تخطى دور الـ32 بالفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

بينما تخطى فريق بتروجيت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، بينما تخطى بتروجت الدور التمهيدي الثالث بالفوز على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف لفريق بورتو، بينما تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق المقاولون العرب.