شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام في آراء جمهور الكرة حول قدرة الأهلي والزمالك على عبور دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: هل تتوقع عبور الأهلى والزمالك دور المجموعات الأفريقى بعد التعثر أمام فيتا كلوب والترجى؟"، جاء رأى القراء متباينا حول إمكانية عبور الأهلى والزمالك دور المجموعات الأفريقي.

وتوقع 53% من القراء إمكانية عبور الأهلى والزمالك دور المجموعات الأفريقى بعد التعثر أمام فيتا كلوب والترجي، فيما توقع 47% منهم عدم عبور الفريقين دور المجموعات.

يذكر أن الأهلى تعادل مع فيتا كلوب في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فيما تلقى الزمالك هزيمة بالثلاثة من الترجى المغربى على استاد رادس.