شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لخوض تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لبدء الاستعداد لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث حصل الفريق على راحة سلبية أمس الأحد باستثناء المستبعدين من رحلة تونس، والذين خاضوا تدريباتهم أمس بشكل طبيعى.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 30 نقطة حصدها من 13 مباراة، فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

بعثة الزمالك وصلت فجر الأحد قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة ابناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1.

وتأزم موقف الأبيض بالخسارة أمام الترجي في تونس ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني منح اللاعبين العائدين من تونس راحة من المران أمس، فى الوقت الذى خاض المستبعدين من الرحلة تدريباتهم أمس بشكل طبيعى.