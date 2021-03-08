شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبومسلم: بواليا لم يثبت جدارته حتى الآن.. وموسيماني أخطأ بالاعتماد عليه أساسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي السابق إن ركلة الجزاء المحتسبة بالأمس ضد عمرو السولية لصالح فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليست لها أي أساس من الصحة، وأثرت في نتيجة المباراة وحرمت الفريق من ثلاث نقاط مستحقة.

وأضاف أبومسلم في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني أخطأ في الإعتماد بشكل أساسي على الزامبي والتر بواليا منذ انضمامه للفريق واللاعب لم يثبت جدارته حتى الآن، وكان يجب على الجهاز الفني الإعتماد على محمد شريف بصفة أساسية خاصةً أنه كان المهاجم الأساسي للفريق في بداية الموسم».

واختتم أبومسلم: «الأجواء في الجونة تختلف كثيراً عن الأجواء داخل النادي الأهلي، ويجب عودة محمد شريف للتشكيل الاساسي بدايةً من مباراة الإسماعيلي في الدوري العام الأربعاء المقبل».