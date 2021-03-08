شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: أتوقع رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق لن يستمر في منصبه كثيراً، مشيراً إلى أن رحيله في هذا التوقيت سيكون خطأ كبيراً نظراً لضيق الوقت وضغط المباريات.

وأضاف عفت نصار في تصريحات تليفزيونية: «أتوقع رحيل باتشيكو عقب مباراة الترجي التونسي المقبلة في القاهرة حتى لو تمكن الفريق من تحقيق الإنتصار».

وأكد عفت نصار أن الفريق قادر على التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، والزمالك قادر على الفوز في مباراتي الترجي التونسي وتونجيث السنغالي في القاهرة، وعلى أقل تقدير التعادل أمام مولودية الجزائر خارج الديار وهو ما يضمن تأهل الفريق إلى دور الثمانية.