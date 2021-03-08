«الذهبي يعود من جديد».. خوان لابورتا رئيساً لنادي برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن فوز خوان لابورتا، الرئيس الأسبق للنادي بين العامين (2003 و2010)، في الانتخابات الرئاسية، والتي جرت يوم أمس الأحد، بنسبة (54.28%) من الأصوات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة أعلن فيها أن خوان لابورتا هو الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي البيانات الرسمية لانتخابات الرئاسة، بعد فرز جميع الأصوات 100%، حيث حصل خوان لابورتا على نسبة (54.28) بالمائة من الأصوات، وتلاه فيكتور فونت في المركز الثاني بنسبة (29.99%)، ومن ثم وتوني فريشا في المركز الثالث بنسبة (8.58%).

يشار إلى أن رئيس نادي برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، كان قد أعلن استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكتالوني، في الـ 27 من أكتوبر الماضي، بعد نجاح حملة سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ورحيل بارتوميو.

وبدأت حملة سحب الثقة مع نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة التاريخية لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (2-8) ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقدم رجل الأعمال جوردي فاري، طلب "سحب الثقة" من بارتوميو وإدارته في 26 أغسطس الماضي، غداة إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر رسالة بالفاكس، عن رغبته في الرحيل عن النادي وتفعيل البند الذي يسمح له بفسخ عقده مع برشلونة من جانب واحد، لكن الفريق الكتالوني أكد أن مدة صلاحية البند قد انتهى، ليضطر ميسي الاستمرار مفضلا عدم الدخول في المحاكم، في أوائل سبتمبر الماضي.

وتعهد المرشحين الثلاثة بمحاولة إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمواصلة مسيرته مع برشلونة، علماً أن عقده سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ومع قدوم خوان لابورتا (58 عاما) يتوقع بقاء النجم الأرجنتيني في ملعب "كامب نو"، نظراً لارتباطه بعلاقة وطيدة مع "البرغوث" تصل لحد الصداقة.