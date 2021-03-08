شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يختتم تدريباته اليوم استعدادا للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، استعداداته النهائية لمواجهة غزل المحلة في المباراة المرتقبة، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويعلن حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى قائمة المباراة، بعد المران الأخير الذي يجريه الفريق على ملعبه بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة زعيم الفلاحين.

ويأمل الجهاز الفني لفريق سيد البلد في تحقيق الفوز على المحلة؛ لتعزيز فرص اقترابه من المربع الذهبي ومزاحمة الكبار، بما يُرضي طموحات الفريق السكندري وجماهيره.

وتنفس الفريق الصعداء بعد الانتصار في المباراة الأخيرة على الإنتاج الحربي بثنائية روماريو ويليامز ورزاق سيسيه والارتقاء للمركز التاسع في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.