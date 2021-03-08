شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاهلي يعلن رئيس بعثة الفريق في الكونغو خلال اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مساء اليوم الإثنين، من أجل مناقشة عدة قضايا وأمور خاصة بالقلعة الحمراء، سواء فيما يتعلق بالعملية الإنشائية أو الملفات الكروية أو النشاط الرياضي.

ويعقد المجلس الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الجزيرة، وهو الاجتماع الذي سيُحدد كذلك رئيس بعثة الفريق في الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب.

على صعيد رحلة الكونغو، يجرى مسئولو الأهلي حالياً اتصالات مع السفارة المصرية فى الكونغو للترتيب لرحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

وفتح جهاز الكرة بالأهلي اتصالات الأيام الماضية مع السفير المصرى فىي الكونغو من أجل بحث عدة أمور خاصة بالرحلة، وما يتعلق بها بشأن الإقامة وملاعب التدريب وملعب المباراة.

ولم يستقر مسئولو الأهلي حتى الآن على موعد السفر النهائي للكونغو، ويُفاضل مسئولو النادى بين يومى 12 أو 13 مارس الجارى للسفر لخوض مباراة فيتا كلوب. ويحسم مسئولو الأهلي موعد السفر للرحلة الكونغولية التى ستتم على متن طائرة خاصة.

وكان مسئولو الأهلي قد قرروا السفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة، توفيرا للوقت ولحماية اللاعبين من الإجهاد بجانب الوقاية من فيروس كورونا.

وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب أمس باستاد القاهرة بهدفين لمثلهما فى الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما سيلعب الفريقان فى الكونغو يوم 16 مارس الجاري فى الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الثالث في المجموعة بـ4 نقاط خلف فيتا كلوب صاحب المركز الثاني والذي يتفوق على الأهلي بفارق الأهداف، فيما يحتل سيمبا التنزاني قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويقبع المريخ السوداني في ذيل المجموعة بنقطتين.