اخبار الرياضه

حسام الزناتي: محمد محمود رفض الانضمام للجونة.. ويريد إثبات نفسه مع الأهلي

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتي: محمد محمود رفض الانضمام للجونة.. ويريد إثبات نفسه مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي الجونة، أنه كان يسعى لضم محمد محمود من النادي الأهلي على سبيل الإعارة إلى الجونة في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الزناتي في تصريحاته تليفزيونية إن محمد محمود رفض الانضمام للجونة وأكد أنه يرغب في إثبات نفسه مع الأهلي أولا.

وأضاف أن محمد محمود خلال أسابيع سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وأتم أنه حاول لآخر لحظة في القيد ضم محمد محمود إلى الجونة لكن اللاعب تمسك بالبقاء في الأهلي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا