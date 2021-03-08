شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتي: محمد محمود رفض الانضمام للجونة.. ويريد إثبات نفسه مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي الجونة، أنه كان يسعى لضم محمد محمود من النادي الأهلي على سبيل الإعارة إلى الجونة في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الزناتي في تصريحاته تليفزيونية إن محمد محمود رفض الانضمام للجونة وأكد أنه يرغب في إثبات نفسه مع الأهلي أولا.

وأضاف أن محمد محمود خلال أسابيع سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وأتم أنه حاول لآخر لحظة في القيد ضم محمد محمود إلى الجونة لكن اللاعب تمسك بالبقاء في الأهلي.