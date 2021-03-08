شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر يغيب عن «يد الزمالك» 6 شهور بعد العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين زكي، المدير الفني ليد الزمالك، أن العملية الجراحية لهتلر استغرقت ساعتين.

وقال زكي: «الاصابة التي تعرض لها هتلر تعرض لها اسلام حسن من قبل وتعافى ويلعب مرة أخرى».

وأكمل: «هي إصابة نادرة جدا، يغيب على إثرها من 4: 6 أشهر، سيغادر المستشفى الاثنين ويخضع لكشف جديد الأربعاء».

وأتم: «حصلنا على موافقة مجلس إدارة الزمالك على سفر هتلر وأزمة السيولة المالية تسببت في تأخر سفره».