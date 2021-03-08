شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار يحمل الجهاز الفني للزمالك مسؤولية ثلاثية الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، عن غضبه من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو عقب الخسارة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 1 – 3.

وأضاف عفت نصار في تصريحات تليفزيونية: «الجهاز الفني والمعاون يتحمل مسئولية الهزيمة، بداية من أشرف قاسم ثم عبدالحليم على ومدحت عبدالهادي، فهم قادة ورموز النادي ولا بد أن يكون لهم تأثير إيجابي على لاعبي الفريق».

وأضاف: «تصرف أحمد فتوح كان متهوراً، وكان يجب على طارق حامد وفرجاني ساسي توبيخه بعد الإنذار الأول وتحذيره من البطاقة الحمراء، باعتبارهم قادة الفريق».