شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار يحمل الجهاز الفني للزمالك مسؤولية ثلاثية الترجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، عن غضبه من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو عقب الخسارة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 1 – 3.
وأضاف عفت نصار في تصريحات تليفزيونية: «الجهاز الفني والمعاون يتحمل مسئولية الهزيمة، بداية من أشرف قاسم ثم عبدالحليم على ومدحت عبدالهادي، فهم قادة ورموز النادي ولا بد أن يكون لهم تأثير إيجابي على لاعبي الفريق».
وأضاف: «تصرف أحمد فتوح كان متهوراً، وكان يجب على طارق حامد وفرجاني ساسي توبيخه بعد الإنذار الأول وتحذيره من البطاقة الحمراء، باعتبارهم قادة الفريق».
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