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مصطفى طنطاوي يكشف كواليس انسحاب المرشحين لرئاسة الكاف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام بالاتحاد الأفريقي، إن موتسيبي سوف يتنازل عن رئاسته لنادي صن داونز للتفرغ لعمله رئيساً للكاف.

وأضاف طنطاوي في تصريحات تليفزيونية: «هاني أبوريدة وفوزي لقجع اتفقوا على مرشح واحد لرئاسة الكاف».

وأردف: تم الاتفاق بين المرشحين الاربعة على انسحاب ثلاثة منهم وفوز موتسيبي بالتزكية.

وتابع: اللائحة لا تمنع ترشيح موتسيبي لرئاسة الكاف بسبب رئاسته لنادي صن داونز.

واكد: موتسيبي سوف يتنازل عن رئاسته لصن داونز للتفرغ لرئاسة الكاف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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