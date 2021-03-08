شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى طنطاوي يكشف كواليس انسحاب المرشحين لرئاسة الكاف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام بالاتحاد الأفريقي، إن موتسيبي سوف يتنازل عن رئاسته لنادي صن داونز للتفرغ لعمله رئيساً للكاف.
وأضاف طنطاوي في تصريحات تليفزيونية: «هاني أبوريدة وفوزي لقجع اتفقوا على مرشح واحد لرئاسة الكاف».
وأردف: تم الاتفاق بين المرشحين الاربعة على انسحاب ثلاثة منهم وفوز موتسيبي بالتزكية.
وتابع: اللائحة لا تمنع ترشيح موتسيبي لرئاسة الكاف بسبب رئاسته لنادي صن داونز.
واكد: موتسيبي سوف يتنازل عن رئاسته لصن داونز للتفرغ لرئاسة الكاف.
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