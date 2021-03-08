شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الإثنين مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة بنهائيات الدور الأول من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: هليوبوليس مع القناة و بتروجت مع الترسانة و سموحة مع سبورتنج و الزمالك مع الداخلية و الأهلى مع الطيران و طلائع الجيش مع الإتحاد السكندرى .

ويحل الزمالك فى المركز الأول بصدارة ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، والاتحاد السكندري فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ثم طلائع الجيش فى المركز الرابع برصيد 12 نقطة ثم سموحة فى المركز الخامس بنفس الرصيد لفارق الأهداف.

ينطلق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.