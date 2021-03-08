شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي للجونة: قيمة صفقة بواليا «سر».. واللاعب منضبط للغاية وشخصيته قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي الجونة، إن والتر بواليا يعد من أحد أفضل المهاجمين بالدوري في الفترة الأخيرة.

وأضاف حسام الزناتي، في تصريحات تليفزيونية: «الضغوط سب بابتعاد بواليا عن مستواه مع الأهلي، واللاعب كان مطلبا جماهيريا من البداية».

وأكمل: «أتواصل مع والتر بواليا بشكل يومي لأني اعتبره كأخ لي، لأني مقتنع به تماما كلاعب وأتمني له التوفيق مع الأهلي».

وقال: «الأهلي وضع شرطا في عقد بواليا يمنع إعلان قيمة الصفقة، ولهذا فالصفقة غير معروف قيمتها الحقيقية وما يتداول في الإعلام غير صحيح».

وأكد: «ما يحدث مع بواليا ليس غريبا، يجب أن تنظر لجميع الجوانب، فالانتقال من الجونة للأهلي ليس سهلا، بواليا لديه شخصية قوية وكأنه لاعب أوروبي، ومنضبط للغاية».

وتابع: «لا أحب أن يصنف الجونة كفرع أخر لنادي. نحن من الأندية التي تمتلك ملعبا خاصا بها. العلاقة الجيدة مع 3 أو 4 أندية لا تجعل اسمك يتحول لـ الأهلي ب أو الزمالك ب».