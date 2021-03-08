شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: ليفربول يعاني بشدة.. ورحيل يورجن كلوب بات حتميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيثم فاروق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ‏السابق إن إنفصال يورجين كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي ليفربول، أصبح حتميآ بعد سنوات مميزة قدم فيها الطرفان كرة قدم جميلة.

وأضاف هيثم فاروق المحلل الفني للدوري الإنجليزي عبر قنوات «بي ان سبورت»: «لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن حتي وإن تأهل الفريق على حساب لايبزبج».

وأكد أن «ليفربول يعاني أشد المعاناة هذا الموسم ويبدوا أن الكيميا والتناغم بين كلوب وليفربول انتهت بعدما حقق إنجازات الموسم الماضي».