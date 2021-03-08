شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الدولي رضا البلتاجي: محمد عبدالغني أهدى الترجي ركلة جزاء مجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق إن ركلة الجزاء المحتسبة لفريق الترجي التونسي أمام الزمالك بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا صحيحة ولا شك فيها.

وأضاف البلتاجي في تصريحات تليفزيونية: «محمد عبدالغني مدافع الزمالك منح الترجي ركلة جزاء مجانية في نهاية شوط المباراة الأول».

واختتم البلتاجي: «أحمد فتوح حصل على البطاقة الصفراء ثم الحمراء في فترة زمنية قصيرة جداًـ وهو تصرف غير مسؤول من اللاعب، كلف الفريق الكثير».