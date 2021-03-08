شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: الأهلي عانى من سوء التوفيق أمام فيتا كلوب.. والعودة أصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد ابو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق عانى من سوء التوفيق خلال مباراته بالأمس أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

وأضاف أبومسلم في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي كان الأفضل على مدار شوطي المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة على مرمى الفريق الكونغولي».

واختتم: «مباراة الإياب في الكونغو ستكون أصعب نظراً لحرارة الجو الشديدة والأجواء غير المألوفة بالنسبة للاعبي الأهلي، لكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى دور الثمانية».