شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فيتا كلوب: أفلتنا من هزيمة أمام الأهلي غير الموفق.. وبواليا مهاجم ممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عثمان واتار، قائد فريق فيتا كلوب الكونغولي، أن فريقه أفلت من الخسارة أمام الأهلي في مباراة الفريقين السبت الماضي بملعب القاهرة، بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف واتار خلال تصريحات تليفزيونية: «الأهلي لم يكن موفق على الاطلاق في مباراتنا أمامه السبت الماضي وأضاع فرص عديدة كانت سانحة للتسجيل في شباكنا، ولكنه لم يكن حامل لقب أفريقيا في يومه».

وواصل:«بواليا مهاجم ممتاز ولكن صادفه سوء توفيق كبير خلال مباراة الأهلي وفيتا».

وأنهى تصريحاته:«مستعدون للفوز على الأهلي وحسم النقاط الثلاثة في ملعب الشهداء بالجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 قد حسم مباراة الجولة الثالثة بين الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بملعب القاهرة الدولي، ورفع بطل مصر رصيده للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثالث في مجموعته.